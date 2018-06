Grève du rail: le point en Hainaut: un train sur 3 environ mais peu de voyageurs en gare

Le rail va donc être perturbé pendant deux jours dans notre pays, suite à l'appel à la grève lancé par la CGSP contre l'instauration du service minimum et la réforme des pensions. Nouveauté: les agents SNCB ont dû annoncer s'ils comptaient se mettre en grève ou pas, ce qui a permis à la SNCB d'établir un plan de transport et de répartir le personnel non gréviste pour assurer le service minimum.

Ce vendredi, selon la SNCB, un train sur trois circule, c'est ce qui était prévu dans son plan de transports. Exemple: l'IC Mons-Liège est prévu toute la journée et circule. Idem pour les grandes lignes vers Bruxelles. Mons-Bruxelles, Tournai-Bruxelles, Namur-Bruxelles. Sur ces grandes lignes, un train par heure circule pendant l'heure de pointe, précise la SNCB.

En gare de Mons, le constat confirme ces déclarations. Il y a des voyageurs sur le quai qui parviennent à prendre le train. Mais ils sont très peu nombreux.

Au départ de Tournai, il n'y a pas grand monde sur le quai non plus, selon les témoignages ... et pourtant les IC de la dorsale wallonne circulent: Tournai-Mons-Namur (les IC mais pas les IR), ce qui confirme les propos de la SNCB.

Dans tous les cas, la SNCB conseille aux voyageurs de vérifier sur le planificateur de voyage: tous les trains qui y sont renseignés roulent réellement: à priori, la circulation n'est pas entravée par des actions onopinées des cheminots.