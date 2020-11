Grève des crèches à Charleroi ce mercredi : la Ville invite le front commun syndical au dialogue

Cela fait un moment que les représentants syndicaux du personnel de la Ville de Charleroi tirent la sonnette d’alarme et dénoncent un manque de moyens, un manque de personnel et, aussi, un manque de considération du personnel. Alors, ils ont maintenant décidé de passer à l’action en front commun. Une action qu’ils veulent tournante et qui devrait commencer ce mercredi 18 novembre par les crèches communales. Les syndicats CGSP (socialiste), CSC (chrétien) et CGLSB (libéral) ont ainsi envoyé un courrier à l’échevine de l’Enseignement, de la Formation et de la Participation citoyenne, Julie Patte (PS). Ils y écrivent : "Le front commun confirme l’appel de 24 heures de grève le mercredi 18 novembre pour le personnel des crèches communales, ce qui n’empêche pas une solidarité d’autres agents. La crise Covid ne doit pas être une excuse pour que le monde politique carolo occulte les difficultés de son personnel. Les grèves tournantes sur la ville de Charleroi vont nous permettre de faire un focus sur tous les métiers rendus aux citoyens. Afin de ne pas pénaliser le personnel soignant, celui des maisons de repos, des aides familiales, pompiers, policiers ou tout autre corps de métier essentiel, le front commun propose à l’administration de rencontrer les déléguées locales pour arrêter les modalités pour les enfants des parents concernés".

La Ville invite les syndicats au dialogue

Mais, alors que le front commun syndical déclare par ailleurs n’avoir jamais été entendu jusqu’ici, le Collège carolo a réagi, ce mardi, par voie de communiqué en précisant qu’il "invite les partenaires sociaux à renouer, au plus tôt, un dialogue constructif et serein et à ne pas mettre les parents en difficulté en les privant de services publics dont ils ont besoin, la situation pouvant se révéler particulièrement problématique pour les parents exerçant des métiers de première ligne (personnel soignant, personnel de secours, etc.) qui travaillent sans relâche pour le bien de tous et ne pourront pas faire garder leurs enfants."



Le Collège s’étonne aussi "de la déclinaison successive, par le front commun syndical, de trois invitations au dialogue."

Enfin, il rappelle, que de la mi-août à fin octobre, "Concernant les agents absents, on peut estimer que, dans plus de 80% des cas, l’absence est liée à la Covid 19. S’il faut souligner et remercier le relais des responsables de crèches et de leurs assistant.es pour pallier les absences, il convient de noter également l’entrée en fonction de dix nouveaux agents en ce mois de novembre. Ceux-ci s’ajoutent aux dix nouvelles embauches des mois de février et mars, soit un total de 20 agents supplémentaires cette année."



A l’heure qu’il est, il semble donc bien que les déclarations des syndicats et celles du Collège carolo ne laissent pas entrevoir une solution immédiate aux problèmes. Et si vous devez amener votre enfant ce mercredi dans l’une des crèches communales de Charleroi, mieux vaut peut-être vous renseigner avant de le faire.