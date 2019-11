Green Friday: des bonnes affaires pour tous à la Ressourcerie de Tournai

Des prix cassés à quelques semaines de Noël... C'est le Black Friday aujourd'hui. Mais saviez-vous qu'il existe aussi le Green Friday? Une sorte d'anti Black Friday. Avec un objectif : faire réfléchir sur notre façon de consommer. Des magasins de seconde main sensibiliseront le public à une consommation plus durable. C'est le cas à la Ressourcerie à Tournai. Pour Julien Wattez, le responsable, la seconde main attire de plus en plus: "je crois que l'effort qui a été fait pour présenter les magasins autrement que ce qui se faisait par le passé dans le domaine de la seconde main fait que les gens franchissent plus facilement la porte. On a une plus grande mixité des publics. A la fois des personnes qui vont venir pour les biens de première nécessité. Des personnes qui vont venir pour les transports, comme les vélos. On a aussi des collectionneurs. Avec le projet Green Friday, l'idée est de dire : il peut y avoir vraiment une consommation alternative parce qu'on va vous proposer des bien de qualité en bon état, avec des prix vraiment très intéressants."