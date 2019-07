Grave accident de la route ce vendredi matin à Estinnes : un mort et deux blessés

La Nationale 563, également appelée chaussée Brunehault, à Estinnes a été le théâtre d’un violent et dramatique accident de la route ce vendredi vers 11h00.



A hauteur du carrefour formé par la nationale et le chemin Cavin, qui permet de rejoindre notamment l’abbaye de Bonne-Espérance, deux véhicules se sont heurtés et ont terminé leur course dans les champs.

Le jeune conducteur d’un véhicule de type pick-up, originaire de la localité d’Estinnes, Damien Deneubourg, n’a malheureusement pas survécu au choc.



Dans l’autre voiture, deux personnes ont été blessées et hospitalisées.

Les policiers de la zone de Lermes sont intervenus épaulés par leurs collègues de Binche. Les pompiers binchois ont également été appelés.



Le Parquet de Charleroi est descendu sur les lieux. La N563, qui est souvent le théâtre d’accidents graves en raison de sa longue trajectoire rectiligne et très roulante, a été fermée à la circulation pendant quelques heures.