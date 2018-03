Grand nettoyage de printemps: à Mons, des citoyens se mobilisent pour faire passer un message

À Mons, dans le quartier de l'allée des Oiseaux, ils sont une dizaine à avoir pris l’initiative de nettoyer leur quartier. Dans le grand sac transparent d’Albert, on retrouve souvent la même chose : "Des bouteilles, des papiers de bonbon et des mégots, glisse l’habitant du quartier. On est vite à quelques kilos de déchets."

Vous les reconnaîtrez aux sacs-poubelle et aux gants. Des milliers de bénévoles participent ce week-end au grand nettoyage de printemps. Une opération propreté organisée aux 4 coins de la Wallonie : pour embellir les quartiers et sensibiliser les habitants à la problématique des déchets en rue.

247 tonnes de déchets sauvages récoltés l'an dernier

L’opération est aussi l’occasion de faire passer un message à tous les habitants du quartier. "C’est une façon de dire que ça nous dérange de voir un quartier sale. Et qu’on se bouge pour que ça ne soit plus le cas ", explique Agnès. "Il y a moyen de communiquer avec les gens et pas nécessairement en sanctionnant avec des amendes, renchérit Albert. On peut le faire avec des actions comme celle d’aujourd’hui."

Même si l’opération se déroule dans la bonne humeur, ce n’est pas toujours simple de mobiliser les citoyens, explique-t-on du côté de la maison de quartier. Les quelques participants se sont en tout cas promis de remettre le couvert dans les prochains mois, à travers d'autres opérations de nettoyage.

L’an dernier, lors de la dernière édition du grand nettoyage de printemps, 247 tonnes de déchets sauvages avaient été récoltés dans toute la Wallonie.

Notre reportage audio ci-dessous :