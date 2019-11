Gouy-lez-piéton : un squelette découvert dans une habitation

Un corps a été découvert vendredi matin dans une habitation à Gouy-lez-Piéton, dans l'entité de Courcelles, indique le parquet de Charleroi, confirmant une information de RTL Info. Le corps se trouve à l'état de squelette. Les restes humains ont été embarqués et seront expertisés, signale le parquet.

Selon le parquet de Charleroi, une dame a alerté la police. Elle s'inquiétait de ne plus voir d'activités à l'intérieur de la maison. Les policiers sont intervenus sur les lieux et ont constaté une habitation en désordre, explique le parquet. En fouillant, les forces de l'ordre ont fait la découverte d'un corps à l'état de squelette. D'après le procureur de division de Charleroi, aucun indice laissant penser à un acte criminel n'a été constaté sur place. Vu l'état du corps, il sera compliqué de déterminer les causes du décès. "La priorité sera d'identifier la victime", conclut le parquet.