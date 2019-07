Goutroux : incendie sans victimes dans un home pour personnes en détresse

Un incendie s’est déclaré mercredi après-midi, à Goutroux (Charleroi), dans un centre d’hébergement du CPAS qui accueille des adultes en détresse psychosociale. Le feu a pris dans la chambre d’un résident.



En attendant l’arrivée des pompiers, le personnel est intervenu rapidement en essayant de contenir le feu et en évacuant les résidents. Il n’y a pas eu de blessés.



Seize personnes ont été évacuées et six d’entre elles devront être relogées quelque temps par la ville de Charleroi en raison des dégâts liés aux dégagements de fumée.