Gosselies : Vedi Express imprime vos images en grand, en très grand même

La société Vedi Express, installée dans le zoning de Gosselies, vient de reprendre les anciens halls de stockage de Caterpillar pour poursuivre son développement.

Créée en 1995 par deux Carolos, la petite entreprise est spécialisée dans l'impression d'images grand format et elle est devenue la plus grosse PME du genre en Europe.

Vedi Express, c'est un chiffre d'affaire de près de quatre millions d'euros et une trentaine d'emplois sur le site de Gosselies. L’entreprise a grandi et elle fait aujourd'hui la fierté du pole graphique carolo.

Eric Hoffelinck, le directeur général et fondateur de la société, estime que l'investissement dans l'e-commerce et internet a été fondamental pour la viabilité de l'entreprise : "Chez Vedi, on fait entre 15 et 20.000 commandes par an. C’est plus de 30.000 clients inscrits. Donc on a beaucoup de petits clients. Et c’est ça qui nous intéresse. C’est que l’image géante est à la portée de tout le monde et c’est ce que fournit internet en fait : vous, moi, des petites associations, d’écoles, plein de gens différents."

Les images personnalisées pour le monde de la publicité ou pour le foyer familial sont deux mondes qui permettent à l'entreprise d'accroitre son marché à l'exportation, toujours via internet. Les commande partent vers la France, le Luxembourg, la Suisse, les Etats-Unis ou les pays du Maghreb. Eric Hoffelick constate : "De plus en plus, les gens jouent avec le visuel, jouent avec l’image. On crée facilement une photo, on l’imprime en grand. On va se faire une décoration personnalisée. On va personnaliser son intérieur, son magasin, son entreprise. Aujourd’hui, avec les outils informatiques, c’est devenu tellement facile. Je pense que le mouvement va continuer à s’intensifier."

Vedi vient de reprendre les installations de l'ancien centre logistique de Caterpillar, et pourrait dans quelques semaines annoncer un nouveau projet pour accroitre sa position sur le marché.