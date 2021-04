Gosselies : un enfant de douze ans renversé et sérieusement blessé par un conducteur en fuite

Un enfant âgé de douze ans a été renversé, ce vendredi 16 avril, vers 13h50 à la rue du Spinois à Gosselies (Charleroi). Son état de santé est jugé sérieux et il a été transporté en milieu hospitalier. Le conducteur responsable de l’accident a pris la fuite et est recherché.



L’enfant traversait la chaussée quand il a été renversé. "Il semblerait qu’il ne se trouvait pas sur un passage pour piétons", a précisé la zone de police locale.



Les pompiers et les secours se sont rendus sur les lieux de l’accident.