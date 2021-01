Gosselies : selon le ministre wallon de l'économie, le projet Legoland présente des éléments forts

On en sait un peu plus sur les contours du projet de parc Legoland sur l’ancien site de Caterpillar à Gosselies. Le sujet a fait l’objet d’un questions/réponses en commission parlementaire au Parlement Wallon. Et, selon Willy Borsus (MR), ministre wallon de l’économie, le dossier présente des éléments forts. Il confirme ainsi que les pourparlers se poursuivent avec le groupe à la tête des parcs Legoland, Merlin Entertainments. Le ministre a aussi évoqué de premiers chiffres : on parle de 800 jobs directs créés dès l’ouverture. Et ce nombre grimpe même aux alentours de 1500 si on compte les emplois indirects. Enfin, une date potentielle a également été dévoilée : 2026.

Et puis, il y a les autres atouts pointés par le ministre de l’économie : une délocalisation peu probable vu l’investissement réalisé sur place. Et puis, la valorisation d’entreprises wallonnes, du produit et le développement d’un écosystème tout autour.

Alors, bien sûr, le ministre admet que le projet de parc est en rupture avec l’histoire industrielle du site et du bassin carolo. Mais ça ne veut pas dire qu’il ferme définitivement la porte à une reconversion industrielle. Il dit juste vouloir étudier toutes les pistes crédibles pour maximiser les chances de reconversion des lieux avec un acteur important et, surtout, solide.

Quant au projet de Thunder Power, Willy Borsus précise que "Malgré la crise sanitaire, Thunder Power travaille toujours sur une levée de fonds avec une banque d’affaires mondiale. Dans ce processus, des contacts réguliers existent encore avec la SOGEPA, le fonds d’investissement public wallon. Néanmoins, les retards successifs du projet en font une piste de reconversion qui ne représente pas, ou plus, une priorité." Et il ajoute que : "La temporalité est un élément crucial de ce dossier. Les mois se succédant, les concurrents de Thunder Power au niveau mondial se déploient, eux. Le temps qui passe fragilise les espoirs qu’il restait concernant ce projet."

En attendant, le site sert de lieu de stockage temporaire à durée déterminée, via des locations, pour diverses entreprises. On a notamment vu plusieurs marques de voitures occuper l’endroit. Mais aucune d’entre elles n’était chinoise.

Un centre de testing contre la Covid-19 y a également été déployé.