Gosselies : MaSTherCell rachetée pour 315 millions de dollars par une société américaine

La société MaSTherCell, implantée au sein de l’aéropôle de Gosselies, vient d’être rachetée par l’entreprise américaine Catalent pour la somme de 315 millions de dollars (285.141.000 euros).



MaSTherCell est une spin-off de l’ULB, l’Université Libre de Bruxelles, créée en 2011 et dont le développement est spectaculaire. Elle est active dans le secteur des biotechnologies, en pleine expansion en Wallonie et particulièrement au sein de l’aéropôle de Gosselies. MaSTherCell est une société de services pharmaceutiques qui développe pour d’autres laboratoires des thérapies cellulaires et géniques.



Il y a un an, MaSTherCell annonçait son intention d’agrandir son site de Gosselies avec une extension de 5.700 m². Elle emploie actuellement quelque 240 personnes mais ce chiffre pourrait bien doubler dans quelques années avec ces projets d’agrandissement et une nouvelle unité de production.



D’après le journal L’Echo, ce rachat par Catalent est la deuxième opération la plus importante dans l’histoire des biotechnologies en Wallonie, après le rachat en 2017 de la société Ogeda par le groupe japonais Astellas Pharma pour 800 millions d’euros.