Gosselies : cinq millions d'euros octroyés par la Région wallonne pour l'extension du Biopark

Le Biopark, ce campus universitaire de l’ULB situé près de l’aéroport de Gosselies, abrite notamment des entreprises de pointe dans le secteur des biotechnologies.



Et la Région wallonne vient de lui octroyer un premier financement de cinq millions d’euros pour son extension.



Quel est l’objectif exact de cette extension ? La réponse du ministre wallon en charge de l’innovation, Pierre-Yves Jeholet (MR), est claire : "Ce plan ambitieux de croissance, c’est la construction de 25.000 m² de nouveaux bureaux qui intègreront des laboratoires de haut niveau mais aussi des possibilités de disposer de laboratoires partagés comme par exemple des chambres stériles. Et le but c’est vraiment de passer à plus de 1.500 emplois complémentaires. Et de disposer en fait d’infrastructures pour répondre à la croissance des entreprises qui existent déjà et qui sont sur place mais aussi pour accueillir de nouvelles entreprises belges mais, pourquoi pas, internationales. Aussi l’objectif de répondre aux attentes des utilisateurs du Biopark qui veulent un cadre performant mais aussi fédérer les différents acteurs de l’écosystème et puis mettre en place un nouveau business model pour la structure du Biopark et assurer évidemment d’une part sa pérennité mais aussi surtout d’autre part son développement."



Il s'agit d'une première phase d'investissement. L'enveloppe globale s'élèvera à 35 millions d'euros et s'étalera sur 5 ans.