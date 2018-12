Golf du Mont Garni: comment se débarrasser du champignon qui ravage le gazon tout en respectant le zéro phyto?

C'est un champignon qui attaque le gazon en période automnale. Et les terrains de golf n'échappe pas au fusarium. Jusqu'au 1er juin dernier, on utilisait des fongicides pour s'en débarrasser.

Aujourd'hui, la direction européenne "zéro phyto" est en entrée en vigueur et en Wallonie, on le sait, le gouvernement a décidé de l'appliquer de façon drastique. L'utilisation des pesticides est donc interdite pour traiter le gazon infecté par ce champignon qui fait des ravages.

La crainte, c'est de voir nos membres et certaines compétitions partir en Flandre ou dans le Nord de la France, là où la législation n'est pas appliquée de façon aussi drastique

C'est le cas au Golf du Mont Garni à Baudour "mais tous les responsables de golf doivent faire face à la même situation" nous explique Eric Van der Schueren. Ici, on compte 500 membres, la superficie est de 150 ha, c'est un des plus longs parcours avec plus de 6.300 mètres.

Pas tous logés à la même enseigne

Les gestionnaires de golf ont eu un délai de cinq ans pour s'adapter à la nouvelle législation. "Insuffisant" nous dit Philippe Delhaye, responsable sportif au Mont Garni et Président de l'Association Francophone de Golf, "on a des biopesticides qui ont été testés pendant cette période probatoire, si on pouvait déjà les utiliser, ce serait déjà une solution. Mais ce qu'on demande depuis le début, c'est une véritable concertation et la possiblité de lancer des recherches pour trouver des produits innovants qui respectent la santé, l'environnement mais qui nous permettent aussi de ne pas voir dépérir nos gazons. La crainte, c'est aussi de voir nos membres et certaines compétitions partir en Flandre ou dans le Nord de la France, là où la législation n'est pas appliquée de façon aussi drastique."

Les greenkeepers redoutent l'ampleur des dégâts au fil du temps. Et de pointer les pelouses des terrains de foot professionnels qui ne doivent pas subir la même restriction.