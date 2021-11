Gilly: retrouvé, le petit singe a été endormi et envoyé dans un zoo à Hasselt

C'était l'attraction du moment, à Gilly. Depuis deux semaines, un petit singe facétieux apparaissait de temps à autre sur un toit ou un câble électrique. Mais les températures refroidissant, cette vie sauvage devenait de plus en plus risquée pour lui. Ce vendredi matin, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont reçu un appel d'habitants qui l'avaient vu à la rue des Nutons. L'animal sera resté fidèle au territoire de Gilly jusqu'à l'arrivée sur place d'un vétérinaire de la commune.

"Le vétérinaire a procédé au tir d'une fléchette pour endormir l'animal", explique le capitaine Philippe Gailly, officier de garde. "On a ainsi pu le récupérer et on l'a transporté à destination d'un zoo à Hasselt".