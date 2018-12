Gilly : le Temps Choisi géré par l'Eden de Charleroi dès 2020

La célèbre salle de spectacles "Temps choisi" de Gilly sera désormais gérée par l'Eden de Charleroi à partir de 2020.



Le centre culturel de l’Eden souhaite d’ailleurs s'investir de plus en plus en dehors du centre-ville comme il le fait déjà avec la Parade du Carnaval ou la Block Party aux fêtes de Wallonie.



Mais, selon Fabrice Laurent, le directeur du centre culturel carolo, il n’est pas question de faire du Temps Choisi, un Eden-bis : "L’avantage du Temps Choisi c’est que c’est une salle qui complète assez bien la salle de l’Eden. L’Eden c’est 350 places assises. Le Temps Choisi c’est 600 places assises : c’est un plateau énorme avec des loges énormes et une salle qui se prête particulièrement bien aux spectacles des écoles de danse par exemple. C’est le type de proposition venant de l’associatif que l’on n’a pas la place et la disponibilité de pouvoir accueillir à l’Eden et, ainsi, rencontrer cette mission de service public. Cette approche avec le Temps Choisi va être respectueuse de l’histoire c’est ce qu’on a fait il y a sept ans maintenant avec l’Eden. C’est ce qu’on tente de faire avec le carnaval : respecter l’histoire mais en amenant un souffle nouveau en s’appuyant sur la vitalité du monde associatif carolo."



La convention a été approuvée ce lundi au conseil communal carolo.