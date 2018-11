Gilly : découvrez les bulles de Michel, artisan savonnier, ce dimanche

La journée de l'artisan aura lieu ce dimanche 18 novembre. Il s’agit d’une journée portes ouvertes destinée à faire découvrir les ateliers des petits producteurs passionnés en tous genres.



A Gilly (Charleroi), c’est notamment un fabricant de savon qui accueillera les visiteurs dans une annexe de sa maison où se trouvent un évier pour faire les mélanges et une armoire pour entreposer les savons.



Michel Vanheuverzwijn passe tout son temps libre la tête dans les bulles de savon : "Je m’étais souvent demandé, en ayant un savon dans la main, comment ça se passait. Comment ça fonctionnait. Je m’étais promis d’aller voir en bibliothèque un ouvrage sur le sujet. Internet faisant j’ai pu me rencarder et j’ai découvert un monde vraiment incroyable. Ma spécialité, ce sont les plantes, les fruits et les légumes. Donc sur base d’un savon tout à fait naturel à base d’huile végétale, j’ai sélectionné, étant un amoureux des plantes, quelques plantes. Et j’ai décliné des savons pour tous les types de peau. Là vous avez un savon à base de carottes. C’est curieux, hein ? La plante la plus simple mais c’est vraiment la Rolls au niveau des effets. C’est terrible. C’est terrible. Je commence à me lancer dans les gros volumes. Mais je ne suis vraiment pas à l’aise avec ça et donc je flippe. C’est comme la dame qui a cuisiné pour sa petite famille et qui se retrouve à servir 50 clients. Vous imaginez un peu le bazar ? Et bien voilà."



Sa passion, Michel l’assouvit à l'abri des regards, dans son jardin. Un endroit particulier que vous pourrez découvrir ce weekend car la journée de l'artisan c’est ce dimanche 18 novembre et c'est porte ouverte un peu partout.