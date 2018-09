Gilly: Anne a customisé son vélo électrique pour conduire ses enfants à l'école

La semaine de la mobilité touche tout doucement à sa fin par une rencontre avec Anne Félix qui a quatre enfants et qui travaille comme infirmière à Gilly. Il y a plusieurs années, elle a décidé de privilégier son vélo pour tous ses déplacements. Y compris pour conduire ses enfants à l'école : Jules et Blanche, des jumeaux de sept ans.

Se déplacer, à vélo, pour l'école mais aussi pour le boulot, au quotidien, ça a été, pour Anne Félix, le fruit d'une longue réflexion : "Il y a déjà quelques années que j’ai eu envie de simplifier ma vie, d’être plus autonome par rapport aux énergies non renouvelables. Ce n’est pas juste la décision d’acheter un vélo électrique un jour. C’est un long processus. Il y a des choix familiaux, professionnels et il y a aussi toute une organisation. Là il y a le porte-bagages pour les enfants et là il y a la batterie puis le moteur dans la roue avant."

Le vélo est impressionnant : il est aménagé avec un long porte bagage confortable et sécurisé pour les enfants. Un investissement de 3.000 euros lui aussi bien réfléchi selon sa propriétaire : "Ca a un coût mais il y a des gains aussi. On peut profiter de déductions fiscales. Et puis on ne met pas d’essence dedans. Et comme j’ai des panneaux photovoltaïques, je ne paie pas l’électricité. Donc, au niveau économique, c’est plutôt rentable."

Comme chaque jour, quand Anne Félix et ses deux enfants quittent l'école, il ne leur faut que quelques minutes pour rejoindre la maison quatre kilomètres plus loin.