Gille de Binche et médecin, le Dr Étuin porte des sabots de bois toute l'année.

Les infirmières du quartier opératoire reconnaissent son pas de loin. Le Dr Philippe Étuin, chirurgien orthopédiste s’annonce par le bruit de ses sabots. Pas des sabots de plastique comme on en voit habituellement dans les hôpitaux mais bien des sabots de bois. "C’est très confortable" assure le médecin. La semelle est préformée, adaptée au pied mais surtout, "c’est plus sain" précise le chirurgien : "le bois et le cuir sont des matières nobles, contrairement aux sabots de plastique dans lesquels le pied chauffe, ce qui peut entraîner des problèmes cutanés, essentiellement des mycoses". Et en matière de sabots, notre orthopédiste en connaît un rayon. Pour plusieurs raisons. Une histoire de famille et une histoire de carnaval…