Ghlin : une formation de bourrelier s'ouvre à l'hippodrome

C'est pourquoi, des cavaliers de la région ont décidé d’apprendre… à réaliser leurs pièces d’attelage eux-mêmes. À l’écart du champ de course, dans une des salles de l’école de maréchalerie, ces passionnés d'équitation s'activent pour découper, lisser - ou plutôt "abat-carrer" le cuir comme on dit - et lui donner vie sous forme de harnais, de ceintures ou de selles, la pièce la plus difficile : " on part d’une pièce en bois et en métal qu’on appelle l’arçon de la selle " nous montre Alexandre Carzedda, l’un des professeurs et lui-même bourrelier professionnel à titre complémentaire, " et de là, on arrive à une selle complète où pour le confort du cavalier et du cheval, nous mettons des couches de mousse et de cuir par-dessus. Une pièce comme celle-ci nécessite entre quarante et quatre-vingt heures de travail, en fonction de la complexité de la selle demandée " complète-t-il.

C'est jour de course à l'Hippodrome de Ghlin. Ici, on vient de loin pour galoper à toute vitesse sur le champ de course. Mais avant toute chose, il faut harnacher correctement son destrier, et la qualité du matériel est évidemment primordiale.

Ghlin : une formation de bourrelier s'ouvre à l'hippodrôme - © Tous droits réservés

La bourrellerie requiert donc beaucoup de patience mais l’avantage d’un travail réalisé à la main c’est qu’il permet d'avoir du sur-mesure et de pouvoir parer à toutes les situations : " j’ai toujours un peu réparé mon matériel d’équitation moi-même mais il arrive un moment où on n’a pas la technique pour le faire (…) donc quand j’ai appris que cette section ouvrait ici à Ghlin, je me suis dit que c’était le moment de commencer " nous confie David Campus, un cavalier de la région de Mons. " Ce qui les attire c’est l’aspect qualitatif " confirme Myriam Vanden Daele, une autre professeure à l'Ecole de Maréchalerie. " Ce sont souvent des cavaliers qui sont déçus de leur matériel et qui veulent apprendre à le réparer. Et puis ils veulent apprendre à en fabriquer parce que c’est valorisant d’avoir quelque chose qui est fait de ses propres mains. Et aussi parce que c’est plus durable et qu’on revient un peu à cette fierté d’utiliser ce qu’on a réalisé soi-même " continue-t-elle.

Il est difficile de nos jours de vivre de son travail de bourrelier car le public des cavaliers reste relativement restreint et que beaucoup de grandes marques d’équipements sportifs proposent du matériel d’équitation de qualité, bien que fabriqué en usine. Mais ce type de formation existait déjà à Bruxelles (à Anderlecht) et à Libramont et certains diplômés, parmi les plus assidus, sont parvenus à en faire une activité professionnelle complémentaire. " Ici, l’objectif c’est de faire ça en deux ou trois ans, en sachant que c’est en horaire décalé et que les personnes ont souvent une activité sur le côté donc on est pas sur quelque chose de qualifiant et rapide, on est plutôt sur une option de reconversion professionnelle pour certains ou pour un simple hobby pour d’autres " nous explique Yves-André, le directeur de l'Ecole de Maréchalerie de l'Institut d'Enseignement de Promotion sociale de la Communauté Française.

Ces sessions sont organisées sur demande en fonction du nombre d'inscrits. À Ghlin, une dizaine de candidats sont déjà montés en selle mais selon les professeurs rien ne vous empêche de galoper pour les rejoindre en cours de route.