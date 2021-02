Ghlin : "On a peur de l'entreprise Recotri"

Du plastique et du bois ont pris feu du côté de l’entreprise Recotri. Les pompiers sont vite intervenus. Ils ont essayé de rassurer les riverains. La fumée n’était disent-ils pas toxique. Mais Bérengère, kiné de passage dans le coin pour des soins, témoigne de l’épaisseur de la fumée : "J’ai eu tout de suite la gorge qui pique. Des maux de tête aussi. Heureusement, quand je suis partie, la douleur et les picotements ont vite disparu. Mais je plains les riverains."

On n’aime pas toujours ses voisins. Dans un quartier de Ghlin, la donne est particulièrement vraie. Dans la rue de Condé, juste en face des maisons, Recotri, une entreprise de concassage de déchets inertes de construction a élu domicile. Et depuis, les nuisances sont nombreuses. Pas plus tard que cette semaine, un incendie s’est déclaré dans l’entrepôt. Nelly, 80 ans, raconte : "La fumée s’est vite propagée. Je ne voyais rien dans ma propre maison. C’était comme un épais brouillard. J’ai eu peur. Je ne savais pas ce que c’était."

Nelly confie à Jean-Paul Lépine avoir eu peur lundi quand l'incendie s'est déclaré dans l'entreprise Recotri - © A.M.

Un collectif à la rescousse

Pour porter plainte, à Ghlin, on peut compter sur Jean-Paul Lépine. Déjà, avant sa pension, il défendait la cause des travailleurs. Maintenant avec le collectif vigilance pollution santé Ghlin, il aide les citoyens. "Je fais tout ce que je peux pour les défendre. J’essaie vraiment de collecter toutes les infractions au permis d’exploitation. Et croyez-moi, elles sont nombreuses. Recotri dépasse par exemple régulièrement le nombre autorisé de décibels."

Un avocat mandaté par la Ville de Mons

Du côté de la Ville de Mons, on n’a jamais vraiment été pour le projet Recotri. L’entreprise s’est installée dans une zone industrielle. Mais dans le cul-de-sac de la rue de Condé à Ghlin, les citoyens sont pris en tenaille entre plusieurs usines. Le fait que Recotri créée autant de nuisance, ne plaît pas à l’échevin de l’urbanisme, Maxime Pourtois : "On était à la base contre le permis octroyé à cette entreprise. On est même allé devant le conseil d’Etat. Maintenant que c’est fait, le DPC (le Département des Polices et des Contrôles) fait des contrôles très réguliers sur place pour vérifier que toutes les normes sont respectées. Vu l’incendie de cette semaine, on va un cran plus loin : on a engagé un avocat pour faire en sorte que ces nuisances cessent."

Voilà l'entreprise Recotri prévenue.