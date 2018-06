Ghlin: les Amis des Aveugles cherchent des "testeurs" de canne blanche électronique

Il n'est pas toujours possible pour les personnes déficientes visuelles de disposer d'un chien guide. Alors pour qu'elles puissent se déplacer de façon sécurisée, sans choc et sans stress, l'association Les Amis des Aveugles compte tester dès cet été une canne blanche électronique nouvelle génération. Et cela, en partenariat avec la Fondation française Visio.

"Le boîtier TOM POUCE est fixé sur la canne" nous explique Fabienne Segers, coordinatrice au centre de réadaptation de Ghlin, "le système anticipe la perception des obstacles grâce à des capteurs infrarouges et laser qui signalent par le biais de vibrations les obstacles mobiles, immobiles, devant soi, sur les côtés et en hauteur." Cette technologie permet également de ne pas perturber l'audition donc pas d'oreillette mais un système de vibrations dans la main qui tient la canne. "Des vibrations qui varient selon le type d'obstacles."