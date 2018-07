Ghlin: la protection civile absente des festivités du 21 juillet au Parc de Bruxelles

"Ils n'ont pas le coeur à la fête, ils sont démotivés et n'ont pas envie de faire croire à la population que tout va bien à la protection civile." Le commandant Joëlle Brouillard a un pincement au coeur quand elle annonce que ses hommes ne seront pas présents comme d'habitude pour assurer des démonstrations et autres animations ce samedi 21 juillet au Parc de Bruxelles dans le cadre des festivités du 21 juillet. "Et pourtant nos animations plaisaient au grand public" poursuit celle qui est aussi déléguée CGSP. Depuis 2 ans, le personnel de Ghlin proposait des baptêmes de plongée, des montées en nacelle à plus d'une dizaine de mètres de haut. "C'est aussi l'occasion pour nous d'expliquer notre travail au public qui vient toujours nous voir avec plaisir mais franchement avec la réforme voulue par le ministre de l'intérieur Jan Jambon, personne n'a vraiment le coeur à faire la fête et puis je n'ai trouvé aucun membre du personnel motivé pour aller assurer ces animations." Son collègue de la CSC, le commandant Jean-Paul Filbiche ne dit pas autre chose: "depuis l'annonce de cette réforme, c'est du n'importe quoi. Tout a été mal géré depuis le départ."