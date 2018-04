Ghelamco engage des professeurs dans l'espoir de sauver le stade national

Des professeurs sous la direction de l'expert en mobilité Dirk Lauwers ont reçu pour mission, de la part du développeur de projet Ghelamco, de produire une étude sur le projet de stade national sur le parking C du Heysel, rapporte vendredi De Tijd.

Fin janvier, la partie semblait finie pour le stade de football, après le refus de la ministre flamande Joke Schauvliege (CD&V) d'accorder un permis de bâtir à Ghelamco.

Une équipe de chercheurs de l'Université d'Anvers doit désormais examiner les raisons du refus. L'objectif est de ne pas limiter l'étude au parking C et à la périphérie flamande au nord de la capitale. De nombreux projets urbanistiques et d'infrastructures sont prévus dans les années à venir.

Etant planifiés à peu de distances les uns des autres, il est difficile d'évaluer l'évolution du trafic sans en tenir compte de manière combinée.

Dirk Lauwers et son équipe vont en discuter avec toutes les parties prenantes. "Nous espérons qu'ils formuleront des propositions et méthodes pour démêler le noeud", a indiqué le porte parole de Ghelamco Philip Neyt.