Gerpinnes : un nouvel endroit bien réel dédié aux jeux virtuels

Vous êtes en manque d’idées d’activités et vous voulez découvrir de nouvelles choses ? La réalité virtuelle vous permet une bonne dose d’évasion. Cette technologie est en plein boum en Belgique. Et elle débarque d’ailleurs à Gerpinnes avec un nouveau centre dédié qui s’appelle Space Battle Academy et qui est situé à la rue Neuve.



Nicolas Delpart, cofondateur du projet, explique ce que l’on peut y faire : "On propose ici une formule avec des casques de dernière génération sans fil qui permettent une belle liberté de mouvement. Et nous proposons à des clients de venir jouer à des jeux vidéo, en solo, en choisissant dans un catalogue d’une bonne quarantaine de jeux ou alors en multijoueurs et là, on peut jouer de deux à six personnes dans le même jeu."



D’autres activités sont aussi prévues. Des activités en lien avec le nom de l’endroit "Space Battle Academy" comme le précise encore Nicolas Delpart : "C’est le nom des jeux que nous allons développer. Le projet, c’est faire des escape room sur le thème unique de la conquête spatiale et combiner à ça de la réalité virtuelle, des hologrammes, des simulateurs de vol et faire toute une histoire, un parcours de trois quarts d’heure, une heure. Et on se sent piégé dans une base et puis après on doit prendre un vaisseau spatial, décoller dans les étoiles, se battre et puis revenir, avoir une continuité vraiment, avoir un jeu de rôles amusant et familial."



Et, pour les amateurs carolos de ces activités virtuelles, sachez qu’un autre centre de réalité virtuelle est aussi ouvert à Mont-sur-Marchienne dans l’avenue Paul Pastur.