Gerpinnes : les classes de neige annulées à cause du Coronavirus

Pour éviter la psychose, elle parle du Covid-19 avec ses élèves, en classe. "Ce matin, on a parlé des idées reçues comme le fait que ce soit une arme ou que ce soit transmis par une chauve-souris. Il faut rappeler que c’est une grosse grippe finalement. Les enfants m’ont dit qu’ils savaient qu’ils ne seraient pas infectés, mais que j’étais potentiellement en danger, car je suis plus âgé. Les enfants se sont rendu compte que c’était une sage décision de rester ici", ajoute-t-elle.

D’autres relativisent comme Owen, 12 ans, en 6e primaire, "quand j’ai entendu qu’on allait dans une zone où le Coronavirus était présent, je me suis demandé si on n’allait pas annuler le voyage", raconte-t-il.

Décision exceptionnelle pour situation exceptionnelle du collège communal

Celle qui a eu la lourde de tâche d'annoncer la nouvelle est madame Bernadette Brogniet. - © Tous droits réservés

Pour éviter la psychose, elle parle du Covid-19 avec ses élèves, en classe. - © Tous droits réservés

Du côté des autorités communales, on souligne que cette décision n’a pas été prise "de gaieté de cœur, car on sait très bien que les enfants seront déçus. Ils se faisaient une joie de partir et on comprend cela très bien, mais par principe de précaution, pour ne pas mettre la santé des enfants et des accompagnateurs en danger et éviter qu’ils ne soient mis en quarantaine, le pouvoir communal a pris ces responsabilités et agit en bon père de famille en prenant cette décision unique, car c’est la première fois que cela arrive", justifie Guy Wautelet, échevin de l’enseignement à Gerpinnes.

Maintenant que la question du départ est réglée, Le collège communal va devoir gérer un autre problème : les remboursements. Le voyage coûte près de 500 euros pour chaque enfant, la commune doit rembourser près de 15.000 euros aux parents. "On a pris contact avec le directeur financier et la juriste lundi passé. Étant donné que l’annulation a lieu dans les 9 jours du départ, on ne sera pas remboursé. Nous sommes déjà en pourparlers avec le tour-opérateur", complète l’échevin.

Malgré cela, même si les enfants ne vont pas à la montagne, pas d’inquiétudes, madame Bernadette a prévu de nombreuses animations. Ils n’auront pas le temps de s’ennuyer.