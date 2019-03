Gerpinnes : l'ancien bourgmestre Roland Marchal est décédé

Roland Marchal, l'ancien bourgmestre socialiste de Gerpinnes et député wallon, est décédé ce samedi 23 mars 2018.



L’homme souffrait depuis très longtemps de la maladie de Parkinson.



Elu conseiller communal en 1982, il a été échevin six ans plus tard et puis bourgmestre de Gerpinnes de 1998 à 2006. Cette année-là, les socialistes sont rejetés dans l'opposition et il siège alors au conseil communal gerpinnois jusqu'en 2012. Il met à ce moment définitivement un terme à sa carrière politique.



Roland Marchal avait 66 ans. Ses funérailles auront lieu ce jeudi 28 mars en matinée.