Gérald Dahan en justice contre un habitant de Chièvres

L’humoriste français Gérald Dahan a déposé plainte contre un habitant de Chièvres. L’affaire est actuellement en justice. L’artiste a

s'estime victime d'escroquerie, faux et usage de faux. Un dossier qui tourne autour d’une péniche située qui de l’Oise à Paris, péniche aménagée en théâtre flottant et que l’artiste voulait aménager, en y faisant construire une terrasse et un restaurant, raconte Sudinfo.

On ne sait pas trop comment cet habitant de Chièvres l’a su, mais il a contacté Gérald Dahan via Facebook et lui a proposé de réaliser les travaux. Le Chiévrois se présente comme un spécialiste des péniches, il lui envoie de fausses factures, avec un faux nom d’entreprise, il encaisse des avances sur les travaux (20.000 euros dans un premier temps). Et puis, plus rien.

L’homme n’est absolument pas spécialisé en péniches. Selon l’avocat de Gérald Dahan, c’est "une escroquerie pure, menée par un homme qui a déjà été condamné pour des faits identiques, il y a trente ans". Le ministère public va dans le même sens et, selon Sudinfo, réclame, à l’encontre du Chiévrois deux ans de prison, une amende de 1000 euros et la confiscation de plus de 16.000 euros. Le jugement est annoncé pour le 24 décembre.