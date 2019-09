Géothermie à Mons: le forage inquiète les habitants

Se chauffera t on bientôt grâce à l'eau présente sous nos pieds? Dans le Hainaut on trouve beaucoup d'eau chaude en sous-sol. Un grand projet de géothermie, à Mons, compte bien mettre à profit cette ressource. Mais, avant cela, il reste quelques étapes à franchir. Le projet n'en est qu'au stade de la demande de permis pour implanter deux puits de géothermie dans le parc dit "des Ursulines"; un parc situé juste à côté de l'hôpital Ambroise Paré. Un puits pour capter de l'eau à 70 degrés à deux kilomètres et demi de profondeur. L'autre pour rejeter l'eau, une fois débarrassée de sa chaleur, dans la nappe phréatique.

L'idée est de construire une centrale de géothermie juste à côté et de fournir du chauffage à l'hôpital tout proche, dès 2023. Et à d'autres bâtiments dans un second temps, comme les cours de justice notamment.

Les travaux pourraient débuter au printemps 2020 mais certains riverains y voient beaucoup d'inconvénients. Ils ont lancé une pétition pour bloquer ce grand projet dont ils ne veulent pas. C'est le cas de Chantal et Guy Lebrun.

Ils redoutent par exemple les nuisances liées à ces forages en profondeur. "On est à moins de trente mètres, estime Guy. C'est quasiment sur le trottoir devant la maison que ça va se passer. Pendant 6 à 9 mois les forages ne peuvent pas être arrêtés. Donc pas question de week-end, de jour férié, rien du tout". Chantal estime que "c'est déjà l'enfer pour les embarras de circulation. Vous imaginez, si on arrive à bloquer pendant 6 à 9 mois l'avenue du Tir pour le forage, 24 h sur 24, sept jours sur sept. On va devenir fous!".