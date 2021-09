Gel hydroalcoolique : cinq fois plus d’appels au centre antipoisons

De plus en plus d’intoxications à l’eau de javel et au gel hydroalcoolique sont signalées par le centre antipoisons. Il enregistre cinq fois plus d’appels pour des empoisonnements liés à une mauvaise manipulation du gel hydroalcoolique. Près de 1700 appels l’année dernière. Et le chiffre est encore plus élevé pour les produits à base de javel : 2000 appels sur l’année 2020. L’épidémie de Covid-19 et l’usage quotidien des désinfectants y sont évidemment pour quelque chose. Le centre antipoisons est joignable gratuitement au 070.245.245, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.