Garocentre La Louvière : un nouveau bâtiment logistique construit par un groupe australien

Le zoning Garocentre, à Houdeng-Goegnies (La Louvière), va accueillir une nouvelle infrastructure. Le groupe australien Goodman est en train d’y construire un nouveau centre logistique de 14.000 m² et il s’agit de son premier investissement en Wallonie.



En fait, si Goodman vient de l’autre bout du monde pour réaliser ces travaux, tout en possédant une antenne en Belgique, c’est que la construction de ce type d’entrepôt est véritablement sa spécialité.



Goodman va ensuite le louer à la société Cophana déjà présente sur le site de Garocentre mais qui a besoin de plus d’espace vu sa croissance.



Cophana stocke et distribue des produits pharmaceutiques partout en Europe. Son administrateur délégué, Patrick Van Ooteghem, explique : "Ce bâtiment va essentiellement servir à assumer notre croissance. On est actuellement dans un bâtiment, à 300 mètres de la future localisation, qui est trop petit. Et on a vraiment besoin de pouvoir grandir. Donc le nouveau bâtiment va nous servir à stocker les produits pharmaceutiques de nos partenaires et de pouvoir continuer à les distribuer sur l’ensemble du marché. C’est important de rester à La Louvière car la localisation est parfaite pour nous. Tant au niveau national qu’au niveau international : en une heure de route, on atteint les frontières de nos principaux partenaires commerciaux et on couvre tout le territoire. Et puis, d’autre part, c’est aussi pour notre personnel : on n’avait pas envie de lui imposer une délocalisation. Vous savez, c’est important aujourd’hui, quand on a du bon personnel, de pouvoir le conserver et continuer à grandir avec lui au sein de l’entreprise."



Une quinzaine d’emplois devraient être créés grâce à ce nouveau bâtiment qui pourrait être prêt dans un an.