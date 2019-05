Gare de Mons: la date de mise en service encore reculée

La date d'ouverture de la nouvelle gare de Mons, encore reportée. Le ministre de la mobilité et de la SNCB parle désormais d'une mise en service en 2021, et non plus en 2020. François Bellot a aussi précisé qu'il aurait préféré 4 nouvelles gares à 10 millions d'euros plutôt qu'une grande gare à 40 millions d'euros! Les navetteurs de la gare de Mons devront encore faire preuve de patience.