Future Cité des Métiers à Charleroi : rénover en préservant le patrimoine du "Zénobe Gramme"

L’Europe a alloué un budget de 140 millions d’euros à Charleroi pour le réaménagement des espaces publics dont les travaux commencent d’ailleurs en ce moment. Mais aussi pour la transformation du Palais des Expos ainsi que différents bâtiments de l’Université du Travail. Le bâtiment Zénobe Gramme deviendra ainsi l’un des lieux de formation de la future Cité des Métiers.



Ce magnifique bâtiment industriel, planté en face du musée BPS22, abritait autrefois les étudiants en ingénierie. Aujourd’hui, il est en pleins travaux. Philippe Soltysik, le conducteur des travaux pour l’entreprise Duchêne, nous explique le réaménagement des lieux : "Nous avons un gros terrassement à faire à l’intérieur de la salle du musée et ce terrassement va permettre de créer un niveau pour pouvoir mettre les techniques. Mais pour réaliser cela, on est obligé de suspendre toute une coursive qui est classée d’où l’utilité de déployer tout un étançonnement pour faire ça. Le défi c’est évidemment de conserver tout ce qui est en place, c’est-à-dire tous les granitos, tous les escaliers, tout ce qui est classé, les façades également. Donc il faut maintenir tout ça en état pendant les gros travaux lourds qui nécessitent des pelles mécaniques et tout ce qui va avec pour excaver la terre et l’évacuer."



Le Zénobe Gramme sera fréquenté par les étudiants de la Cité des Métiers, rappelle le bourgmestre carolo Paul Magnette (PS) : "Le bâtiment Zénobe Gramme ça va vraiment être l’un des cœurs de ce campus. C’est un campus très particulier et unique à Charleroi puisqu’on aura sur le même campus à la fois des bâtiments d’enseignement supérieur mais aussi l’enseignement technique et professionnel avec la Cité des Métiers, aussi un musée d’art contemporain, un centre de design et d’innovation, des bibliothèques, des lieux d’études et un espace public tout à fait remarquable."



La fin des travaux est prévue en 2023. Et pour cette rénovation, ainsi que celle de deux bâtiments annexes, le budget est de 35 millions d’euros.