Fusillade à Montignies-sur-Sambre : une personne blessée en fuite

Une scène de tirs a eu lieu pendant la nuit de lundi à mardi devant un appartement situé à la Grand’Rue à Montignies-sur-Sambre (Charleroi). Une personne a été blessée et est actuellement "introuvable". Le dossier a été mis à l’instruction pour tentative de meurtre.



Pour une raison encore indéterminée, un différend a opposé quatre personnes présentes dans un véhicule et trois autres se trouvant dans une habitation. Sur place, des coups de feu ont été tirés, blessant une personne à la cuisse. "La personne blessée est actuellement introuvable. Cette dernière aurait également été victime d’un coup de couteau", a précisé Sandrine Vairon, procureur de division de Charleroi.



Plusieurs participants à la scène de tirs ont été interpellés sur la route de Châtelet à Couillet. "Ils sont actuellement auditionnés pour faire la lumière sur les faits et sur l’origine du différend." Un des protagonistes a été transporté en milieu hospitalier après s’être blessé. "Il semble qu’il se soit lui-même blessé en enfonçant la porte d’entrée de l’appartement."



Le parquet et le laboratoire se sont rendus sur les lieux. Le dossier a été mis à l’instruction pour tentative de meurtre.