Frasnes-lez-Anvaing: un "téléphone solidaire" à l'écoute des seniors

Audrey Leenaerts s'est tout de suite portée volontaire. "J'ai vu l'appel sur le site de la commune, j'ai trouvé l'initiative très louable. Etant moi-même dans un métier d'écoute, je suis psychologue du travail, j'ai voulu amener ma petite contribution..." Elle dispose d'une liste de 24 numéros de téléphone. Ils appartiennent à 24 seniors de l'entité. Elle en a déjà contacté plusieurs. "Les personnes vont bien. Elles sont isolées mais elles ont ce côté 'c’est comme ça, on fait avec, on espère que ça va bientôt s’arrêter'. Elles sont contentes qu’on les appelle pour voir comment ça va. Certaines sont soutenues par la famille. D’autres moins, elles ont dans ce cas un peu plus besoin de parler". Avec une centenaire Audrey a bien ri ce matin. " Elle était toute contente de me dire qu’elle avait 100 ans". Parfois, il y a des pleurs au bout du fil, comme avec cette dame, veuve depuis quelques jours.

Christine Dhondt, l'échevine des aînés et de l'action sociale - © C Legrand

Gilles Fontaine - © C Legrand

Les personnes volontaires exercent souvent un métier en rapport avec l'écoute, le social, ou sont actives dans des associations. "Une méthodologie a été développée pour les mettre à l’aise malgré tout, et les cadrer. Le but étant de garder le lien avec la personne âgée et offrir un temps de discussion", explique l'échevine. "On voit ça comme une initiative win win, où chacun peut y trouver son compte. La personne qui écoute, et se sent utile. Et la personne âgée qui est contente de parler".

Le projet a démarré fin novembre et se clôturera le 31 décembre. Gilles Fontaine, le coordinateur du Plan de cohésion sociale, reçoit tous les "feed-backs" des bénévoles. "Les premières remontées sont très positives. On a plus ou moins 600 appels à passer, une petite moitié est déjà faite. Les gens semblent très heureux de répondre et de discuter. 80% des personnes répondent favorablement à l'appel, et poursuivent la discussion. Ce qui marque aussi, qui montre qu’il y a un besoin, c’est la longueur des appels : plutôt 20-25 minutes que 10 minutes. Même si la personne au début est un peu réticente et se demande si ce n’st pas du démarchage, une fois cette barrière franchie la parole se libère".

Les seniors acceptent, ou réclament, souvent un deuxième appel. "On a déjà 112 personnes qui désirent être rappelées sur 280 !" L'équipe espère pouvoir offrir une "deuxième papote" à tous ceux qui le souhaitent, d'ici la fin de l'année. "Oh oui! Le papotage...ça leur fait plaisir! Le simple fait de discuter arrive en tête des besoins qu'ils expriment", conclut Gilles Fontaine.

Il arrive aussi que des bénévoles ou le plan de cohésion sociale relaient certaines demandes plus particulières vers les services ad hoc. Des demandes de documents administratifs, par exemple, ou d'utilisation du service de taxi social.