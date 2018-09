Frasnes-lez-Anvaing : Grégory Galletti passe la bague aux oiseaux migrateurs

Le jour est à peine levé, et Grégory Galletti parcourt déjà les filets installés entre les arbres. Le Frasnois, actif au centre de revalidation de l'Orée du Pays des Collines, est bénévole pour l’institut des sciences naturelles de Belgique. Sa mission du jour : capturer des oiseaux pour les baguer.

En pleine migration, les petites fauvettes à tête noire et les rouges-gorges sont au rendez-vous ce matin. Chaque spécimen est délicatement décroché du filet avant de subir un visite médicale complète. "Avant de lui passer une petite bague autour de la patte, on va peser chaque oiseau, le mesurer et déterminer son sexe, indique Grégory. Toutes ces données seront ensuite encodées dans la base de données nationale."

On voyage avec eux

L’intérêt de la démarche ? Suivre de près l’évolution des populations d’oiseaux. "Ça nous permet de voir leurs déplacements, leur densité de population. Pour tirer des conclusions, on a vraiment besoin de ces données scientifiques. C’est d’autant plus important qu’avec le réchauffement climatique et l’homme qui modifie les milieux naturels, on se pose des questions par rapport à la migration des oiseaux."

Lorsqu’un oiseau déjà bagué est capturé, l’ornithologue peut également comparer les données. "Récemment, j’ai enregistré une mésange baguée en Lituanie. C’est aussi ça qui est plaisant dans la baguage, on voit que ces petits oiseaux de quelques grammes sont capables de parcourir des milliers de kilomètres. On voyage un peu avec eux.", sourit Grégory.