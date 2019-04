Frasnes-lez-Anvaing : Emile Hansart, le plus vieil élu de Belgique, est décédé

Emile Hansart est décédé dimanche à l'âge de 95 ans. Il était le plus vieux candidat aux élections communales 2018. En octobre dernier, il s'était présenté sur la liste Ecolo à Frasnes-lez-Anvaing. Il avait été élu, permettant aux écologistes de décrocher un second siège au conseil communal, mais avait décidé de ne pas siéger pour laisser sa place à un candidat plus jeune.

"C'est avec une grande tristesse pour tous les écologistes, les pacifistes et toutes les personnes qui combattent les inégalités que débute cette semaine, Emile Hansart nous a quittés hier soir, chez lui, auprès de son fils et de sa Claire chérie", a indiqué lundi la locale du parti.

"Emile, un homme pour qui le mot paix était le plus beau et le plus important, Émile, un sage, un homme au grand cœur, un écologiste de la première heure mais avant tout un citoyen du monde comme il aimait se qualifier. Puissions-nous garder de lui et mettre en pratique toutes les nobles valeurs qu'il défendait", a ajouté sa formation politique.

Emile Hansart avait obtenu 185 suffrages et réalisé le second score d'Ecolo à Frasnes au scrutin d'octobre dernier. "Emile, c'est de la poésie à Frasnes-lez-Anvaing, un homme de sagesse", avait déclaré au soir des élections le ministre wallon et bourgmestre empêché, Jean-Luc Crucke (MR).

Notre reportage au JT du 25 septembre 2018 :