Frameries : une première femme à la tête du Pass

Le Parc d’aventures scientifiques de Frameries (Pass) a présenté sa nouvelle directrice générale ce vendredi. Il s’agit de Chris Viceroy. Inconnue du grand public, elle devient la première directrice générale à temps plein à cette fonction après une belle carrière dans le secteur privé.

Diplômée en gestion commerciale de l’ICHEC, Chris Viceroy veut mettre à profit de l’institution ses nombreuses compétences acquises en gestion de projet, financière, humaine et en management d’équipe. Dans un communiqué diffusé par le parc, la nouvelle DG a commenté que : "C’est avec enthousiasme, envie, curiosité et surtout impatience que je rejoins cette équipe en tant que Pass’euse où ma mission sera d’essayer de donner la petite étincelle supplémentaire à ce lieu unique et de contribuer à accroître l’aura et l’envergure afin qu’il devienne LE lieu de référence pédagogique et de divertissement, instigateur de vocations scientifiques".

La Bruxelloise succède à Christophe Happe dont le mandat à tiers-temps s’est terminé le 1er octobre 2019. L’année 2019 est d’ailleurs une année record avec 140.000 visiteurs, dont 95.000 en lien avec l’offre culturelle. Le PASS fêtera ses 20 ans en 2020 et de nombreux changements sont attendus comme le nom et le logo.