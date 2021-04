Frameries : un nouveau jardin de la biodiversité à découvrir au PASS

Sur plus de 3000 m², le Parc d'aventures scientifiques propose une balade à la découverte de la faune et la flore de chez nous. Six espaces différents accueillent les visiteurs, à deux pas de la plaine de jeux et de la cafétaria.

Il fait un temps de rêve…pour les grenouilles. Jean décide de tester le " hamac d’observation " qui surplombe la mare. C’est un filet, tendu au ras de l’eau. Sur lequel on se couche, pour être au plus près du petit monde aquatique. " On a eu la bonne surprise de voir, dès la fin de l’installation, des tritons venir peupler notre mare ", explique Caroline Vrammout, de l’équipe du PASS.