Frameries: un appel aux dons pour restaurer l'orgue de l'église

L'orgue de l'église Sainte-Waudru est usé par le temps. Il est nécessaire de le rénover mais la note est assez élevée pour l'église. De la somme totale de 45 000 euros, 25 000 euros sont financés par la commune et par une association. Pour récolter les 20 000 euros restants, la Fabrique d'église a lancé un appel aux dons. En un mois, 2000 euros ont été rassemblés mais le curé de Frameries compte sur les célébrations à venir pour sensibiliser plus de donateurs.

L'abbé Cossement précise que, idéalement, un orgue doit être entretenu tous les dix ans. Or, par manque de moyens, celui de l'église Sainte-Waudru n'a plus été inspecté depuis une trentaine d'années. "Le principal facteur d'usure est le changement de température", explique Christophe Cossement. "En plus des variations de saisons, on a tendance à chauffer les églises pour les célébrations. La température augmente alors brusquement de dix degrés et ça crée des dilatations. Ajoutez ça à la poussière qui s'accumule au fil des années et l'orgue s'abîme. Certains tuyaux auraient d'ailleurs la lèpre, ce qui signifie qu'ils s'oxydent et se gangrènent jusqu'à se percer."