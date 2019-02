Frameries : le PASS vise les 140 mille visiteurs annuels d'ici 2025

En 2020, le Parc d’aventures scientifiques de Frameries fêtera déjà ses 20 ans d’existence. A cette occasion, direction générale et conseil d’administration se sont fixés un plan de développement de l’institution sur 5 ans. Avec un objectif clair : atteindre les 140 mille visiteurs annuels en 2025.

Après avoir vécu des heures difficiles, le PASS a bien redressé la barre au point d’enregistrer plus de 120 mille visiteurs en 2017. "De façon générale, il est possible d’accroître le niveau de fréquentation globale en développant notamment et surtout le public familial, indique-t-on du côté de la direction et du conseil d’administration. Pour l’instant, ce public familial représente 40 mille visiteurs, l’objectif est d’arriver à 70 mille."

Le plan stratégique 2020-2025 du PASS est articulé autour de quatre axes. Outre l'augmentation et la diversification de la fréquentation, il mise sur l'augmentation du niveau d'autonomie financière, via, entre autres, la hausse des chiffres de la billetterie, l'augmentation de l'attractivité de l'offre et un plan de communication visant à mieux positionner le parc.