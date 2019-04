Frameries: l'amoureux pose son hélico dans le jardin de la voisine

C'est une histoire plutôt singulière qui s'est invitée dans l'actualité de la commune de Frameries. Un habitant a alerté les autorités parce qu'un hélicoptère se posait de temps en temps dans le jardin de sa voisine, rue Haute. La police a reçu un coup de fil de cet habitant, qui leur a précisé qu'un hélicoptère immatriculé en Italie se posait régulièrement dans le jardin juste à côté de chez lui. La police a mené sa petite enquête. Et figurez-vous que c'est une histoire de coeur qui se cache là-derrière. Le pilote de l'hélicoptère, un italien, est semble-t-il amoureux de la fameuse voisine. Il vient lui rendre visite de temps à autres, et atterrit directement dans la propriété.

L'histoire est belle mais le Don Juan est en infraction: on ne se pose pas n'importe où. Les avions, les hélicoptères ont aussi leur code de la route. Le pilote va devoir s'expliquer. Et sans doute abandonner ses visites surprise à sa dulcinée.