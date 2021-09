Frameries : des vandales saccagent des boîtes aux lettres pour en voler le contenu

Dans la série "on vole de tout", des habitants de Frameries sont victimes ces derniers jours d’une vague de vandalisme. Un ou plusieurs voleurs détruisent les boîtes aux lettres des habitants pour y dérober les bons d’achat distribués par la commune pour relancer le commerce local. Frameries, distribue, tout comme l’an dernier, des bons de 10, 30, et 50 euros, en fonction de la composition du ménage, des bons à valoir dans les commerces de l’entité. Plusieurs cas de destruction de boîtes aux lettres ont été signalés, rue de l’Amitié, rue Ferrer, rue de la Liberté. Dans les colonnes de Sudpresse, le bourgmestre Jean-Marc Dupont invite les personnes touchées par ce type de vol à déposer plainte et à se faire connaître auprès de la commune, auprès de la cellule chargée de la relance économique. Frameries a consacré deux millions d’euros à cette opération de relance du commerce local.