Football: les propos racistes seront sanctionnés à Vacresse

Le racisme sur les terrains de foot, ça n'arrive pas seulement dans les équipes nationales. Des échanges fusent aussi sur le gazon régional.

Samedi dernier, le FC Flénu recevait le FC Vacresse en catégorie U19. Un joueur de Vacresse tient des propos racistes envers un jeune de l'équipe adverse. Seuls quelques joueurs entendent la réflexion et le joueur visé souhaite poursuivre le match. Personne ne prévient l'arbitre et le jeu se poursuit. Ce n'est qu'à la fin du match que l'entraîneur de Flénu, Andreas Iannacone, apprend les faits. Il intervient mais n'obtient aucune excuse du joueur incriminé.

La direction de Vacresse est mise au courant et juge l'acte très grave. Elle contacte Andreas pour convenir d'une rencontre qui fera l'objet d'excuses. Aucune poursuite n'est prévue envers le fautif. Le club de Vacresse va néanmoins sanctionner son joueur en interne. "Il paye cher ses propos puisqu'il a déjà perdu un contrat en équipe première suite à l'incident", déclare Michel Legrand, coordinateur des jeunes du FC Vacresse. "Nous n'avons pas encore décidé de la sanction mais elle sera disciplinaire. Notre but est de bannir le racisme. Il faut qu'il prenne conscience de la gravité de ses propos et du poids des mots". Ce cas servira d'exemple si des faits semblables venaient à se reproduire.