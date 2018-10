Fontaine l'Evêque: peines alourdies par la cour d'appel pour un gros trafic de cannabis

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a prononcé un arrêt, ce vendredi, dans le cadre d'un vaste trafic de cannabis qui a eu lieu dans la région de Charleroi. La cour a prononcé des peines plus lourdes contre trois des sept prévenus et elle a reconnu la circonstance aggravante d'association, laquelle était dirigée par M.A. Les peines de prison ferme prononcées vont de quatre à sept ans de prison.

Le 11 avril 2018, le tribunal correctionnel de Charleroi avait prononcé de lourdes peines de prison et de confiscation contre ces hommes, impliqués dans des trafics de cannabis démantelés par les zones de police Germinalt, des Trieux et de Binche-Anderlues.

M.A avait écopé de six ans de prison ferme en correctionnelle pour trafic de cannabis et de cocaïne, ainsi que pour la détention d'un riot gun et d'un pistolet Glock. Déjà condamné trois fois pour trafic de stupéfiants, M.A était bien le dirigeant d'une association qui écoulait plusieurs kilos de cannabis par semaine dans la région de Charleroi. Il a été condamné d'une peine de sept ans de prison ferme alors que le ministère public avait requis huit ans. M.A était détenu.

M.A se fournissait chez I.K, dit le Russe, et P.F, lesquels se rendaient régulièrement aux Pays-Bas pour acheter plusieurs kilos de cannabis, qu'ils revendaient ensuite à M.A. Parfois, ils ramenaient dix kilos d'herbes et M.A en achetait la moitié.

La peine de six ans de prison ferme prononcée contre le Russe a été confirmée en appel. Il était sous bracelet électronique.

P.F qui menait un train de vie luxueux (voyages aux quatre coins du monde dans des hôtels de luxe, locations de grosses cylindrées, etc. ) écope de quatre ans de prison au lieu de trois. Lui aussi était sous bracelet électronique. Selon la cour, il n'a pas tenu compte des avertissements de la justice et il avait un rôle important dans ce trafic.

La peine de cinq ans de prison prononcée contre J.H a été confirmée en appel. J.H se fournissait chez son ami d'enfance, M.A, pour revendre le cannabis à ses clients. Lui aussi détenait une arme pour se défendre, comme M.A et I.K.

Si la peine de 37 mois avec sursis probatoire prononcée contre D.R., dont le trafic prenait de l'ampleur, a été confirmée en appel, K.E ne bénéficie plus de cette peine avec sursis probatoire car il est condamné à quatre ans de prison ferme. Pour la cour, le sursis probatoire est inopportun car il n'a agi que dans un but de lucre.

Enfin, S.B, qui avait écopé d'une peine de dix mois en première instance, bénéficie d'une peine de travail de 200 heures (ou trois ans de prison) afin de l'encourager dans sa réinsertion par le travail.

Dans le cadre de cette affaire, le tribunal avait confisqué seize voitures et plus d'un million d'euros. Les peines d'amendes s'élevaient à plus de 350.000 euros. La cour a confirmé ce volet du jugement.