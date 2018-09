Fontaine-l'Evêque : la vie politique n'y est décidément pas un long fleuve tranquille !

Souvenez-vous, l’équipe actuelle (le parti socialiste en majorité absolue), était arrivé au pouvoir en 2012 autant parce qu’il avait convaincu que parce que le cartel de l’opposition s’était déchiré en interne. Après leur victoire en 2006, MR, CDH et Ecolo avaient chacun repris leurs billes, et le retour de manivelle avait été violent : le parti socialiste, emmené par Noël Van Kerckhoven ( qui avait réussi à faire oublier les années noires de Rovillard) avait eu un boulevard devant lui pour récupérer une majorité absolue.

6 ans plus tard, où en est-on ? Dans une pièce de … mauvais boulevard, sans jeu de mots. Commençons par l’opposition : elle espère pouvoir reprendre les manettes de la ville en s’unissant une nouvelle fois : Michel Siciliano ( MR) sera à la tête de la liste Mieux Demain, suivi par Barbara Oselaer (CDH) et Derry Turla (Ecolo).

Ces 3 partis de l’opposition estiment que le bilan des socialistes est fort maigrichon, paralysé par l’immobilisme et l’absence de vision à long terme et de projets d’envergure. Les dossiers initiés par l’ancienne majorité n’ont pas bougé d’un iota, les plus emblématiques étant le projet Saint-Vaast, où 3,5 millions d’euros de subsides ont failli être perdus en 2018 ( la date butoir a finalement été repoussée à 2020), et le bâtiment de Mikashoe, est lui toujours en chantier depuis …2000 ! Pas de plan mobilité, pas d’aide ni de développement du commerce local, animations supprimées, activités culturelles disparues … la ville est aujourd’hui en soins palliatifs, estime Michel Siciliano.

En face, le PS se targue, lui, de bons résultats : les comptes sont à l’équilibre, malgré le fait d’être toujours sous la tutelle du Crac. Beaucoup de travaux ont été réalisés sur les bâtiments, notamment scolaires : nouvelles toitures, nouveau chauffage, éclairage, réalisés grâce à des subsides. Les capacités d’accueil de la petite enfance ont augmenté de 50 %, l’accueil extra-scolaire aussi. La toiture de la buvette et des vestiaires du terrain de foot de Forchies ont été refaits, l’éclairage aussi. L’économique n’a pas été oublié, même s’il est vrai que la concurrence des centres commerciaux développés le long de la nationale à Anderlues font beaucoup de tort au commerce local. L’ancienne briqueterie surschiste est en train d’être transformée en micro zone d’activités économique grâce à Igretec, et Gianni Galluzzo, la tête de liste PS, affirme avec force toujours croire en un projet de centre commercial et de logement à côté du Brikkodépôt.

Oui, vous avez bien lu : Gianni Galluzzo, et pas Noël Van Kerckhoven … Ce dernier a en effet quitté la liste cet été, prétextant des problèmes de santé. Les bruits de couloirs évoquent plutôt un caractère rendant les rapports personnels très compliqués, y compris en interne. Et puis, il y a eu l’affaire Philippe Seghin : l’ancien maïeur, 80 ans aujourd’hui, qui avait pourtant annoncé son retrait de la vie politique voici quelques mois, a fait une incursion sur les terres socialistes, amené par un certain Jean-Claude van Cauwenberghe. L’initiative avait intéressé Van Kerckhoven, mais nettement moins la base. Craignant une implosion de l’USC locale, la fédération PS de Charleroi l’a mise sous tutelle jusqu’aux élections, le projet est tombé à l’eau et le bourgmestre a été débarqué de la liste. Enfin … Jusqu’à ce que les deux compères refassent surface ensemble aujourd’hui pour annoncer la création d’une liste commune, " Union des bourgmestres " ! Le bourgmestre sera tête de liste, l’ancien maïeur la poussera. Ces 2 machines à voix pourraient faire des dégâts, mais comment cette liste sera-t-elle perçue de l'électeur ? Bref, un sacré mic-mac avec un triste constat : in fine, c’est le citoyen fontainois qui risque une nouvelle fois de pâtir de cette querelle d’égos.