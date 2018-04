Foire de printemps à Charleroi: bilan positif pour cette édition 2018

La foire de printemps de Charleroi se clôture ce lundi soir sur la place du Manège. Et, selon les forains, le bilan est positif. Le fait que la manifestation ait coïncidé avec les congés scolaires n'est sans doute pas étranger à ce succès.

Cette année marque également un tournant puisque c’est la dernière fois que la foire de Pâques se tenait sur la place du Manège. Frédéric Allard est représentant du comité de la foire de Charleroi : "L’année prochaine, on compte retenter l’expérience. Par contre pour l’endroit, on ne sait pas encore puisque l’emplacement que l’on occupe pour le moment va être en travaux donc on travaille avec la Ville pour trouver l’endroit où faire la foire l’année prochaine. Ca fait deux ans qu’on nous dit qu’on doit partir donc ici je pense que pour la foire de Pâques c’est la dernière édition. On aura encore droit à la foire du mois d’août au même endroit, ça nous a été confirmé par la Ville."

C’est donc ce lundi le dernier jour pour profiter de cette foire de Pâques avec des prix particulièrement avantageux.

A noter que la foire d'été se tiendra encore à la place du Manège cette année. Ce sera dès le 4 août. Avant un déménagement prévu pour l'année prochaine.