Flobecq : la majorité absolue du PS va-t-elle vaciller ?

Flobecq Vivacité (ça ne s'invente pas !) est la liste emmenée par Philippe Mettens, le bourgmestre de cette petite commune à facilité, située le long de la frontière linguistique. Il brigue un quatrième mandat et compte bien élargir sa majorité absolue. En 2012, le PS avait décroché 8 sièges sur 13. Mais les autres partis ne l'entendent pas de cette oreille. D'ailleurs, quatre listes se présentent (y compris le PS). Cela n'était plus arrivé depuis 18 ans.

Du côté de l'opposition actuelle, Vincent Robin (MR#13) souhaiterait rentrer dans une majorité pour stopper la main-mise du PS sur la gestion de la commune. Mais l'animosité qui oppose Vincent Robin et Philippe Mettens, une coalition PS-MR semble compromise.

Le cdH se verrait bien revenir au pouvoir, comme avant 2012. Xavier Vancoppenolle, l'ancien échevin des sports, présente une liste RESPECT qui compte 5 candidats flamands. Une façon de miser sur les nouveaux habitants de la commune qui peuvent peser dans la balance. Et enfin, reste Simon Dormal, seul sur sa liste "La Belgique Libre Comité Politique" qui espère racoler quelques citoyens à sa cause et créer un renouveau politique...