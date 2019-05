Fleurus : une famille parvient in extremis à quitter sa maison en flammes

Quatre habitations ont été touchées par un incendie, rue Saint-Roch à Fleurus, ce mardi vers 04h00 du matin.

L'incendie s'est déclaré à l'arrière d'une habitation occupée par un couple avec leurs deux enfants âgés de sept mois et six ans. Le père de famille a été réveillé par l'un de ses fils qui ne cessait de tousser. C'est à ce moment-là qu'il a découvert d'épaisses fumées dans la maison. Il est sorti de son domicile avec son enfant de six ans pour le mettre à l'abri chez un voisin.

Pendant ce temps, sa femme attendait de l'aide avec son bébé de sept mois dans les bras. Le voisin et son mari ont réceptionné le nourrisson jeté par la fenêtre avant de lui venir en aide.

Quatre habitations ont été touchées par l'incendie et deux d'entres elles sont inhabitables. Les pompiers de Fleurus et de Jumet sont intervenus sur place.