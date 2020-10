Fleurus : première injection de biométhane dans le réseau du gaz wallon

Le premier site wallon d’injection de biométhane dans le réseau gazier est désormais opérationnel. Il a été inauguré à Fleurus ce mercredi en présence des ministres régionaux du Climat et de l’Énergie Philippe Henry (Ecolo) et de l’Économie et de la Recherche et l’Innovation Willy Borsus (MR).



La société agro-industrielle fleurusienne Cinergie valorise annuellement quelque 100.000 tonnes d’intrants provenant essentiellement d’effluents d’élevage, de produits agricoles et de déchets agroalimentaires. Jusqu’ici, les matières étaient exploitées via un système de cogénération produisant d’une part de l’électricité (injectée sur le réseau) et d’autre part de la chaleur (alimentant un réseau de chaleur dans la localité).



Désormais, ces produits organiques sont également transformés en biométhane, un gaz 100% renouvelable et aussi performant que le gaz naturel traditionnel. Celui-ci est, pour la première fois, acheminé vers les citoyens et les entreprises via le réseau collectif. L’énergie produite correspond actuellement à l’équivalent de la consommation d’une ville de la taille de Gembloux.



"Notre objectif chez Cinergie a toujours été de favoriser l’économie circulaire et l’écologie en travaillant des solutions de recyclage en circuit court. Nous sommes ravis d’avoir pu, grâce au soutien de nos partenaires et investisseurs, mettre en place une solution de production d’énergie verte au bénéfice de la Wallonie et de ses citoyens", souligne Éric Pierart, administrateur délégué de Cinergie.



Avec ses nombreuses terres agricoles, la Wallonie dispose d’un potentiel important de biométhane (évalué à 8,7 TWh) qui pourrait activement soutenir les objectifs belges de production d’énergie renouvelable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, aussi bien dans les applications de chauffage que dans la mobilité et les processus industriels.



Quatre autres projets de construction d’unités d’injection de biométhane sont déjà en cours en Wallonie, dans les provinces de Hainaut et du Luxembourg.