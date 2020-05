Fleurus : les cours ne reprendront pas le 18 mai dans les écoles communales

La commune de Fleurus a décidé de ne pas rouvrir les classes de cours le 18 mai prochain dans ses écoles communales et, donc, de ne pas suivre les recommandations du Conseil National de Sécurité.



C’est sur son site Facebook que le collège communal a expliqué dans un long communiqué sa décision. Plusieurs réflexions et constats ont mené le collège à prendre cette décision.



Il y a tout d’abord le constat qu’il sera difficile d’assurer matériellement la distanciation sociale et les mesures d’hygiène dans les douze implantations des écoles communales.



Ensuite il y a l’impact émotionnel redouté si l’on doit donner cours dans les conditions imposées. " Cela ne correspond pas à l’image que nous voulons donner de l’école ", justifie le collège communal.



Enfin, il s’agit aussi de préserver l’égalité entre les élèves fréquentant les classes maternelles et primaires quand on sait que le retour à l’école ne sera pas obligatoire.



A Fleurus donc, le 18 mai, les écoles seront ouvertes, il y aura des garderies mais pas de cours. Par contre les enseignants continueront à assurer les apprentissages à distance ainsi que la transition vers la classe supérieure.



Dernière petite précision importante : le collège communal insiste sur le fait que cette décision a été prise en parfaite concertation avec tous les acteurs de terrain concernés : les enseignants et les directions d’école.